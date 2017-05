Hostages Schie├č├╝bungen

Die Geiselnehmer haben Jake und Morgan gefunden und bringen sie wieder ins Haus zurück. Völlig überraschend taucht Ellens Schwester auf. Natürlich will Duncan sie so schnell wie möglich wieder loswerden, doch das gestaltet sich ziemlich schwierig. Die Situation verkompliziert sich immer mehr, als Ellens Schwester immer weitere Fragen stellt und schließlich auch noch eine Waffe in Ellens Tasche findet.