Covert Affairs Vom Gejagten zum J├Ąger

Angeblich wurde Megans Leiche in einem Hotelzimmer in Luxemburg gefunden. Annie reist hin, um die Meldung zu verifizieren. Doch sie muss prompt erkennen, dass es eine Falle war. Sie schafft es zu entkommen. Gemeinsam mit Eyal versucht sie, über Khalids Vater Omar Ansari eine Spur zu Khalid zu finden. Unterdessen reist Auggie als 'Battle Buddy' mit einem traumatisierten Ex-Soldaten in den Irak. Sie wollen so die schlimmen Ereignisse der Vergangenheit aufarbeiten.