Cougar Town Eine Aufgabe für Chick

Nach einem unvorteilhaften Artikel über ihn in der Lokalzeitung versucht Andy seinen Ruf aufzupolieren, indem er in Gulf Haven einen Charitylauf ins Leben ruft. Jules kann ihren Vater Chick überreden, bei dem Wettbewerb als Trainer zu fungieren. Aus dem Spaß wird bald bitterer Ernst, denn Chicks Trainingsmethoden sind beinhart. Derweil scheint sich für Grayson ein Traum zu erfüllen, als er Gelegenheit erhält, bei einem Werbespot mitzuwirken.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)