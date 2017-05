Under the Dome Welt in Flammen

Nachdem sich die verletzte Christine wieder in ihrem Kokon befindet, fühlen sich die Bewohner von Chester's Mill antriebslos und verloren. Außerhalb der Kuppel hat die Apokalypse begonnen. Rosa Sterne fallen als Meteoriten zur Erde, die alles Leben vernichten. Barbie möchte den Außenstehenden helfen, doch Eva will ihn von ihrer Vision einer neuen Welt überzeugen. Norrie und Joe haben den verletzten Hunter bei sich, der noch immer unter dem Einfluss von Christine steht. Doch dann machen sie eine interessante Entdeckung. Hauptdarsteller Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara)

Rachelle LeFevre (Julia Shumway)

Dean Norris (James "Big Jim" Rennie)

Alexander Koch (Junior Rennie)

Marg Helgenberger (Christine Price)

Regie David M. Barrett