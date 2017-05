Scrubs - Die Anfänger Mein Kaffee

J.D. beginnt, sich wohl in seiner Beziehung mit Kim zu fühlen. Inzwischen plagen Turk Existenzängste, als Neo-Mama Carla mit dem Gedanken liebäugelt, ihren Job an den Haken zu hängen, um Hausfrau und Mutter zu sein. Elliot erhält ein verlockendes Jobangebot. Der Hausmeister und seine Kollegen verlangen eine Zahnversicherung. Als sich Dr. Kelso weigert, probt der Hausmeister den Aufstand.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)