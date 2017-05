Oscar-Preisträger Kevin Spacey brilliert in der Emmy-prämierten Serie 'House of Cards' als machthungriger Politiker Francis Underwood, dem jedes Mittel recht ist, um seine politischen Ziele in Washington zu erreichen. An Spaceys Seite glänzt Robin Wright als seine berechnende Ehefrau Claire.



Francis Underwood ist als 'majority whip' der Demokraten einer der einflussreichsten Politiker im Repräsentantenhaus. Ihm obliegt die Aufgabe, die Abgeordneten mit Zuckerbrot und Peitsche auf Parteilinie zu bringen. Doch das reicht dem ehrgeizigen Politiker nicht. Der neu gewählte Präsident hat Underwood den Posten des Außenministers versprochen. Der Schock ist groß, als ihm die Stabschefin des Präsidenten Linda Vasquez mitteilt, dass Michael Kern den Posten erhält. Kurzentschlossen begibt sich Underwood auf einen Rachefeldzug gegen alle, die seinem politischen Aufstieg im Wege stehen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)

Hauptdarsteller Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Kristen Connolly (Christina Gallagher)

Kate Mara (Zoe Barnes)

Regie David Fincher