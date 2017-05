Helden in Tirol

Ausgerechnet das idyllische Bergdorf Helden in Tirol will ein vom Ehrgeiz zerfressener Bürgermeister mit Hilfe eines skrupellosen Anwalts aus der Stadt dem Massen-Tourismus ausliefern: Nur der einsame Gipfelstürmer Max Adler kann die kaltblütige Heimatvermarktung abwenden.



Ihm zur Seite steht eine Hand voll aufrechter Heldinnen und Helden - die bezaubernde Emma, Kaspar, der Dorfdepp, der Johanniskraut rauchende Pfarrer und die schrille Amerikanerin. Gemeinsam mit einem mutigen Straßenbautrupp kämpfen sie tapfer um die Zukunft von Helden. Als es zum Showdown kommt, passiert Unvorhergesehenes ...



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen