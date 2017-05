Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Alles raus aus dem Kleiderschrank

Perry hat einen Mann überfahren und ihn einfach auf der Straße liegengelassen. Als Rosie von dem Vorfall hört, sucht sie den Verletzten und holt Hilfe. Sie schwört, diesen Vorfall ihrer Chefin nicht durchgehen zu lassen. Um Rosie wieder zu besänftigen, plant Perry Rosies Sohn in die Staaten zu holen. Inzwischen will Alejandro Scott wieder loswerden und trägt Carmen auf, für ihn mit Scott Schluss zu machen. Und Michael besucht Olivia im Krankenhaus.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)