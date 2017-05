Tilda Apfelkern Schnecki vermisst

Während Tilda mit ihren Freunden zu einem Picknick aufbricht, begibt sich Schnecki auf Futtersuche in den Garten. Dabei entdeckt er einen Artgenossen, der vergessen hat, sich vor der glühend heißen Sonne in Sicherheit zu bringen und auszutrocknen droht. Als Schnecki ihm ein schattiges Plätzchen verschaffen will, passiert ein furchtbares Missgeschick, das Tilda glauben lässt, ihr treuer Freund ist verschwunden.