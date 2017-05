Cougar Town Die Freibeuter-Woche

Die Kleinstadt Gulf Haven wird vorrübergehend in ein Piratennest verwandelt. Um möglichst viele Touristen anzulocken, will Andy Ellie überreden, in ihre alte Rolle als 'Charming Ellie' zu schlüpfen. Jules ist von 'Chellie' begeistert, er kann gar nicht genug von ihr kriegen. Und Laurie bäckt schlüpfrige Cakes, um ihre Verkaufszahlen zu steigern.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)