Im heutigen ersten Semifinale treten 18 Länder an. Die Startreihenfolge wird - wie schon im Vorjahr - von den Produzenten des Eurovision Song Contests festgelegt und von den EBU-Verantwortlichen bestätigt. An den Start gehen Montenegro, Georgien, Finnland, Portugal, Belgien, Schweden, Albanien, Aserbaidschan, Australien, Zypern, Slowenien, Armenien, Moldawien, Tschechien, Lettland, Island, Griechenland und Polen.

In diesem Semifinale voten neben den teilnehmenden Ländern auch Italien, Spanien & Großbritannien.

Die zehn Länder, die im kombinierten Jury- und Publikumsvoting am besten abschneiden, sind im Finale am Samstag dabei.

Präsentiert wird die Sendung von Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk und Timur Miroshnychenko

Kommentieren wird - wie jedes Jahr - "Mister Song Contest" Andi Knoll.