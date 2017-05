Disneys Die 7Z Die Spukvilla / Düsterstein

Die Spukvilla

Die Königin erteilt den glorreichen sieben Zwergen einen Spezialauftrag. Gemeinsam sollen sie zur Villa ihres Onkels am Meer reisen, um ihr ein Andenken aus ihrer Kindheit mitzubringen: die Eimer, mit denen Ihre Majestät immer gespielt hat. Das klingt einfacher, als gedacht. Noch ahnen die 7Z nämlich nicht, dass es in der Villa spukt.



Düsterstein

Die Düsterlichs haben einen neuen Plan entwickelt, um endlich das Schloss zu erobern. Sie erschaffen ein Monster, das die Königin vertreiben soll. Sehr zu ihrem Ärger geht dass Schurkenstück nicht wunschgemäß vonstatten. Anstatt die Flucht zu ergreifen, freundet sich Ihre Majestät mit dem Ungeheuer an und will ihm sogar Gesangsstunden geben!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)