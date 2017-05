How I Met Your Mother Ente oder Kaninchen

Nachdem Barney in einem Football-Stadion seine Telefonnummer in die Kamera gehalten hat, klingelt ununterbrochen sein Handy: Ständig rufen ihn Frauen an und bitten ihn um ein Date. Barney kann sein Glück kaum fassen und hetzt von einer Verabredung zur nächsten. Indes glaubt Ted, dass es gerade durch die Vielzahl an Möglickeiten schwierig ist, eine Partnerin fürs Leben zu finden. Kurzerhand bittet er Lily und Marshall, eine passende Frau für ihn zu suchen.