The Big Bang Theory Wir sind alle Chef

Raj braucht freundschaftliche Unterstützung bei einem Projekt für die NASA. Obwohl Howard und Sheldon vor Ideen nur so sprühen, lehnt Raj ihre Hilfe ab und gibt lieber Leonard den Vorzug, weil dieser nicht gleich Chef spielen und ihm seine Gedanken aufdrängen will. Dass Leonards Zögern einen guten Grund hat, zeigt sich leider erst bei näherem Hinsehen. Unterdessen quält sich Penny mit der Frage, ob sie für die Aussicht auf eine verlockende Filmrolle ihren gutbezahlten Job in der Pharmaindustrie aufgeben soll.