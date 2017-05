Grey's Anatomy Sprachlosigkeit

Jackson und April machen sich gemeinsam auf den Weg nach Montana ins Avery Medical Center, um einer jungen Patientin mit einem Kehlkopftumor zu helfen. Inzwischen soll sich Catherine um ihre Enkelin Harriet kümmern. Doch in Montana warten nicht nur medizinische Komplikationen auf die beiden. Jackson will sich endlich mit einem Problem aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)