Unforgettable Gebrochene Herzen

In einem Baseballstadion wird eine übel zugerichtete Leiche gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um den Bankdirektor Jason Kubiak, der anscheinend aus einem Flugzeug gestoßen wurde. Offenbar ist Kubiak in der Nacht zuvor von Unbekannten entführt und dann gezwungen worden, den Tresorraum seiner Bank zu öffnen. Inzwischen gibt es in Carries Privatleben Probleme: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)