How I Met Your Mother Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige

Zum ersten Mal veranstalten Lily und Marshall das traditionelle Thanksgiving-Dinner in ihrer neuen Wohnung. Alle sind bestens gelaunt und freuen sich auf den gemeinsamen Abend. Doch die Stimmung wird jäh getrübt, als Lilys Vater plötzlich vor der Tür steht: Lily weigert sich, ihn an den Feierlichkeiten teilnehmen zu lassen - zu lange hat er seine Tochter vernachlässigt, um sich stattdessen als Spieleerfinder zu versuchen. Gleichzeitig versetzt Marshall Barney in Angst und Schrecken: Aufgrund einer verlorenen Wette darf Marshall ihn zu einem beliebigen Zeitpunkt ohrfeigen.