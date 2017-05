Schnell ermittelt Viktor Urbach

Als Franitschek seinen Jugendfreund und Zahnarzt Viktor Urbach tot inmitten eines Sandkreises in seiner Ordination auffindet, helfen nicht einmal mehr die geliebten Globuli. Die Bestürzung bei Franitschek ist groß, doch er ist fest entschlossen, den Mörder seines Freundes zu finden.



Bei den Ermittlungen stößt er auf drei esoterisch angehauchte Frauen inklusive Kater, die bei Franitschek mehr als nur einmal Verwunderung ob ihres seltsamen Verhaltens auslösen.



In der Zwischenzeit verbünden sich Angelika und Maja, um gemeinsam weiter in den Mordfällen "Nico Schnabel" und "Dennis Maida" zu ermitteln. Eine erneute Tatortbegehung bringt überraschende Erkenntnisse.