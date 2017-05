Dawson's Creek Der Himmel st├╝rzt ein

Alex Pearl erwartet wichtige Investoren in ihrem Lokal. Den Angestellten gegenüber verhält sie sich an diesem Tag besonders bösartig. Unter Paceys Führung entschließen sich die Mitarbeiter deshalb zum Boykott. Joey fährt mit Audrey nach Capeside. Dort angekommen erfährt sie, dass ihr Vater aus dem Gefängnis entlassen wurde. Nachdem Jen und Jack eine Reise nach Costa Rica gebucht haben, wird Jen von ihren Eltern für den Sommer in deren Ferienhaus eingeladen.