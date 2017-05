Der frühe Vogel fängt den Wurm

Die 7Z freuen sich sehr! Der Weltenbummler Onkel Humidor schaut wieder mal im Schloss vorbei. Humidor hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Vogel des Königreiches zu malen. Die 7Z sollen ihm helfen, ein besonders scheues Exemplar ausfindig zu machen. Gemeinsam mit Königin Höchstangenehm sowie Steifgesäß als Gepäckträger nimmt Humidor die Zwerge mit auf eine unvergessliche Expedition.



Kurz mal schlau

Hildy ist sauer. Ganz gleich, welchen genialen Plan sie sich einfallen lässt, um Jollywood in ihre Finger zu kriegen. Unter Garantie vermasselt ihr dämmlicher Mann jedweden erfolgsversprechenden Versuch. Um Hildys Achtung wiederzuerlangen, beschließt Grim, seine Dummheit zu überwinden. Die Zwerge besitzen einen Schlaumeierstein, der seinen Träger superklug macht. Grim hofft, durch ein Täuschungsmanöver in den Besitz dieses Steins zu gelangen und sich anschließend Jollywood Untertan zu machen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)