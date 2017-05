Cougar Town Die Hundebabys

Jules und Grayson sind zu einer Hochzeit eines Pärchens eingeladen, das sie selbst kaum kennen. Jules will unbedingt zu dieser Feier hingehen, doch Grayson hat ein wichtiges Roller-Hockey-Spiel an diesem Tag. Währenddessen findet Bobby heraus, dass sein Hund Junge hat. Und Tom hat ein Modell der ganzen Nachbarschaft gebastelt, inklusive Spielzeugfiguren, die die Bewohner der Stadt darstellen sollen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)