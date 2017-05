Disneys Die 7Z Die verzauberten Schuhe / Hildyrella

Die verzauberten Schuhe

Die Düsterlichs verfolgen wieder einmal einen teuflischen Plan. Die zwei eröffnen ein neues Geschäft in Jollywood und versorgen alle Einwohner mit einem Paar verzauberter Schuhe. Jeder, der sie trägt, kann plötzlich nicht mehr aufhören zu laufen. Nur Brummbär und der Schuster Cobby entgehen dem Fluch, weil sie Käsefüße haben. Als die zwei durchschauen, was gespielt wird, versuchen sie Jollywood vor den Düsterlichs zu retten.



Hildyrella

Die 7Z werden zu einem Notfall ins Schloss gerufen. Die Rollschuhe der Königin sind verschwunden! Der Verdacht fällt sofort auf Hildy. Doch diese hat gerade nur eines im Kopf: Hildy will unbedingt den Hexen-Schönheitswettbewerb gewinnen, bei dem neben dem attraktiven Aussehen auch das Zaubertalent und Wissen jeder einzelnen Kandidatin abgetestet wird. Um Hildy auf die Schliche zu kommen, schleichen sich die 7Z kurzerhand als Jury in die Veranstaltung ein.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)