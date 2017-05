Scrubs - Die Anfänger Mein Baby und sein Baby

Bei Carla haben die Wehen eingesetzt. Während Elliot perfekt vorbereitet ist, stellt sich Kindsvater Turk doch recht schusselig an. Letztlich bleibt sein Arm in der Eismaschine stecken und er droht, die Geburt seines Babys zu verpassen. J.D. und Kim überlegen indes, ob sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen, oder das Kind behalten sollen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)