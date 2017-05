Glee Im Schatten des Bruders

Blaines gutaussehender Bruder Cooper schaut für einen Blitzbesuch an der McKinley High vorbei. Alle sind aus dem Häuschen, da Cooper ein berühmter TV-Werbestar ist. Nur Blaine fühlt sich in Coopers Nähe sichtbar unwohl. Es ärgert ihn, dass sein Bruder sich stets auf seine Kosten zu profilieren versucht. Auch im Glee Club legt Cooper ein äußerst angeberisches Verhalten an den Tag. Quinn sitzt nach einem schweren Autounfall vielleicht für immer im Rollstuhl, versucht ihre Verweiflung aber geschickt zu überspielen.