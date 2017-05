Supernatural Pac-Man Fever

Die zweite Prüfung hat Sam viel Kraft gekostet. Deshalb verordnet ihm Dean eine Pause, in der er sich erholen soll. Ihre alte Freundin, die Hackerin Charlie, berichtet von einem mysteriösen Fall und wendet sich an die Winchesterbrüder. Obwohl Sam geschwächt ist, will er ebenfalls mitmachen. Dabei gerät er bei einem Kampf mit einem Djinn in höchste Gefahr.