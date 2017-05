Spider-Man 3 ("Spider-Man 3") Tobey Maguires dritter Einsatz als Spinnenmann

Peter Parker alias Spider-Man genießt den Rummel um seine Person und möchte nun endlich seiner Mary Jane einen Heiratsantrag machen und Frieden mit seinem alten Kumpel Harry schließen. Doch neue Bösewichte bedrohen New York und Peter selbst wird von einem schwarzen Schleim aus dem All infiziert...

Beim dritten Streich der Spinnenman-Saga übertraf sich der Regisseur Sam Raimi selbst und setzte den Höhepunkt aller drei (von ihm inszenierten) Verfilmungen: mit noch aufsehenerregender Tricktechnik, irrwitzigen Bösewichten und einer perfekt ausgewogenen Mischung von emotionalen Momenten und humoristischen Einlagen liefert der Film spaßige Popcorn-Unterhaltung auf höchstem Niveau. Mit Produktionskosten von ca. $258 Millionen Dollar und einem US-Einspielergebnis von $336.5 Millionen katapultierte sich der Film zum erfolgreichsten Kinohit des Jahres 2007 in den USA. Weltweit nahm "Spider-Man 3" über $890 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.



Milchgesicht Tobey Maguire (inzwischen 40 und zweifacher Familienvater) übernahm erneut die Rolle des schüchternen Spinnenmanns und zeigte in einer köstlichen Song-and-Dance-Nummer sein Showtalent. An seiner rot-blauen Seite gab Kirsten Dunst erneut Spider-Mans Jugendliebe Mary Jane. James Franco (oscarnominiert für das Adventuredrama "127 hours") schlüpfte erneut in die Rolle von Harry Osborn, dem besten Freund von Peter und Sohn des in Teil eins verunglückten Wissenschaftlers Osborn (Willem Dafoe).

Zur Story Peter Parker (Tobey Maguire) sonnt sich in seinem Ruhm, als Spider-Man nach einer seiner spektakulären Rettungsaktionen zum Ehrenbürger der Stadt New York ernannt wird. In seiner Begeisterung ignoriert er dabei völlig eine niedergeschlagene Mary Jane (Kirsten Dunst), die nach ihrem verpatzten Broadwaydebüt dringend eine tröstende Schulter braucht. Dass Peter dann ausgerechnet mit der sehr blonden und sehr hübschen Tochter (Bryce Dallas Howard - "The Village") des Polizeipräsidenten (James Cromwell), den berühmten Kopfüber-Kuss zum Gaudium der Menge nachstellt, verbessert nicht gerade ihre Laune. Peters ehemals bester Freund Harry Osborn (James Franco) ist ebenfalls sauer und hat nichts als Rache im Sinn, da er Peter für den Mörder seines Vaters hält. Doch Peter eilt bereits zu seinem nächsten Einsatz - der entflohene Sträfling Flint Marko (Thomas Haden Church - "Sideways") ist inzwischen zum 'Sandman' mutiert und verbreitet als tobender, riesiger Sandhaufen Angst und Schrecken in New York.

Eine außerirdische schwarze Substanz nimmt Besitz von Peter und lässt ihn plötzlich im dunklen (statt blau-rotem) Outfit durch die Häuserschluchten turnen. Doch auch sein Gemüt verdunkelt sich und er entwickelt sich zum wahren Kotzbrocken gegenüber Mary Jane und dem Rest der Menschheit. Dabei macht er sich den neuen Fotoreporter Eddie Brock (Topher Grace) beim "Daily Bugle" zum Feind, der sich als furchteinflößender 'Venom' auf hinterhältige Weise an ihm rächen will.

Aufwendiger Special Effect (Bild darunter) Flint Marko, der flüchtige Sträfling und mutmaßliche Mörder von Peters Onkel verwandelt sich in den 'Sandman', der in Windeseile seine Form ändern kann und als Sandkomet durch die Lüfte fegt. Flint-Darsteller Thomas Haden Church (li. i. Bild), oscarnominierter Darsteller aus dem önologischen Roadmovie "Sideways", trainierte sich für die Rolle in 16 Monaten 14kg Muskelmasse an. Für eine spektakuläre Szene, in der Spider-Man mit seinem Arm durch den Körper des 'Sandman' boxt, steckt nicht Toby Maguire, sondern der Boxer Baxter Humby, bekannt als 'einarmiger Bandit', im Spider-Man-Kostüm. Humby, dessen rechte Hand kurz nach der Geburt amputiert wurde, versetzt Thomas Haden Church den Schlag in die Magengrube und verhalf dadurch der Szene zu atemberaubendem Realismus.

Anders als seine Comic-Kollegen Batman, Superman oder die X-Men aus der Marvel-Collection, ist Spider-Man nicht mit übernatürlichen Fähigkeiten geboren, sondern ist ein liebenswerter, schüchterner Collegestudent namens Peter Parker. Durch den Biss einer mutierten Spinne entwickelt Peter im Teeniealter plötzlich Superkräfte. Spinnenfäden schießen auf Befehl aus seinem Handgelenk, in Blitzesschnelle klettert er Wände hoch und schwingt sich von einem Wolkenkratzer zum nächsten. Klar, dass er damit seine Jugendliebe Mary Jane beeindrucken kann. Inzwischen weiß Mary Jane Bescheid über sein Doppelleben und wünscht sich nichts sehnlicher, als ein bisschen Normalität in ihrem Leben mit dem Superhelden.

Kirsten Dunst gibt zum dritten und letzten Mal Mary Jane Spidermans große Liebe Mary Jane wird erneut von Kirsten Dunst (li.) gespielt, die mit ihren 29 Jahren bereits auf eine lange Liste von Filmen zurückblicken kann. Die Schauspielerin mit schwedisch-deutschen Wurzeln ist seit ihrem Auftritt als junge Blutsaugerin in "Interview mit einem Vampir" (1994) zu einem der meist gefragten Jungstars Hollywoods herangewachsen. Im Jahre 2006 sah man sie als rosawangige, blutjunge Königin "Marie Antoinette" auf den heimischen Leinwänden. Bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahre 2011 wurde sie mit der Goldenen Palme für ihre Darstellung in Lars von Triers Endzeitthriller "Melancholia" ausgezeichnet.

Kurzinhalt Peter Parkers Welt bricht zusammen. Eine mysteriöse Masse aus dem Weltall verdunkelt Spider-Mans Anzug und gleichsam seine Seele. Sein bester Freund Harry startet - zum grünen Kobold mutiert - einen hinterhältigen Anschlag auf ihn, um den Tod seines Vaters zu rächen. Der entflohene Sträfling Flint Marko und wahrer Mörder von Peters Onkel Ben bedroht als Sandmann mit dem Super-Schurken Venom ganz New York. Und Traumfrau Mary Jane wendet sich von ihrem immer rachsüchtiger werdenden Peter ab.

DARSTELLER Tobey Maguire (Peter Parker / Spider-Man)

Kirsten Dunst (Mary Jane Watson)

Thomas Haden Church (Flint Marko / Sandmann)

James Franco (Harry Osborn / neuer grüner Kobold)

Topher Grace (Eddie Brock / Venom)

Bryce Dallas Howard (Gwen Stacy)

Theresa Russell (Mrs. Marko)

James Cromwell (Captain George Stacy)

REGIE Sam Raimi