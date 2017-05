The Big Bang Theory Der Emotionen-Detektor

Noch immer hat Sheldon riesige Probleme damit, sich in seine Mitmenschen einzufühlen. Als er erfährt, dass gerade eine Maschine entwickelt wird, die das Deuten der Gefühle erleichtern soll, ist Sheldon sofort Feuer und Flamme und bietet sich als Beta-Tester an. Derweil möchte Raj dahinterkommen, warum seine Freundinnen immer die Flucht vor ihm ergreifen. Kurzerhand forscht Raj am lebenden Objekt und lädt die Verflossenen zur offenen Kritik ein.