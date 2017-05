Yakari Yakari und Gro├čer Grauer

Am Fest der Sommersonnenwende wird traditionell ein Pferderennen ausgetragen. Regenbogen würde gern mit ihrem Pferd Großer Grauer daran teilnehmen. Allerdings plagt beide die Angst vor allzu hohen Hindernissen. Als Großer Grauer nach einem missglückten Probelauf spurlos verschwinden, ist bei Regenbogen die Sorge groß. Kleiner Donner glaubt, dass Großer Grauer zu seinem Vater will, um zu erfahren, wie er seine Angst überwinden kann. Doch dummerweise zieht gerade ein schweres Gewitter auf.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)