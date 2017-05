ORF-Premiere: Transcendence ("Transcendence") Starbesetzter Sci-Fi-Thriller

Will Castor (Johnny Depp), eine wissenschaftliche Größe in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, wird von seinen Gegnern durch eine radioaktiv verseuchte Kugel außer Gefecht gesetzt. Seine Frau Evelyn (Rebecca Hall) versucht in einem Experiment, sein Bewusstsein durch einen Supercomputer virtuell zu erhalten. Dabei entwickelt Castors digitales Ich gefährliche Allmachtsfantasien, die das Militär und eine Rebellengruppe auf den Plan rufen...

Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen? Für sein Regiedebüt wirft der oscarprämierte Kameramann Wally Pfister ("Inception") komplexe Fragen über die Grenzen in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf und verpackte sie in einen visuell bestechenden Thriller, der mit einem beeindruckenden All-Star-Ensemble punktet. Neben den Hauptdarstellern Johnny Depp und Rebecca Hall

sind auch die Nebenrollen mit Paul Bettany, Morgan Freeman und Cillian Murphy ("Peaky Blinders") exquisit besetzt.



ZUR STORY:

Johnny Depp und Rebecca Hall ("Vicky, Cristina, Barcelona") spielen das Ehepaar Will und Evelyn Caster, die, als anerkannte Wissenschaftler auf dem Gebiet der Artificial Intelligence (A.I.), an einem eigenständig denkenden, mit Gefühlen ausgestatteten Superrechner PINN arbeiten, der die Menschheit revolutionieren soll. Doch die Rebellengruppe unter der Führung von Bree (Kate Mara - "House of Cards") sieht die potentiellen Gefahren von solch mächtigen Maschinen und verübt im ganzen Land Anschläge auf Forschungs-Labors.

Auch Will Castor wird nach einem Vortrag von einem Extremisten angeschossen und tödlich verletzt. Aus Verzweiflung ihren geliebten Ehemann für immer zu verlieren, lädt Evelyn mit Hilfe des befreundeten Neurowissenschaftlers Max (Paul Bettany - "Priest") das Bewusstsein von Will auf dem Großcomputer PINN hoch - das Experiment glückt. Will wird als digitales Ich wiedergeboren und kommuniziert mit Evelyn. Doch als Will nach mehr Rechenleistung verlangt und Evelyn beauftragt, ein riesiges Labor in einem Wüstenkaff zu bauen, ist nicht mehr klar, ob Will zum Retter oder zum Vernichter der Menschheit mutiert...

Neuer "Fluch der Karibik"-Film ab Mai 2017 Der zuletzt durch Alkoholexzesse und seine Scheidung von Amber Heard arg gebeutelte Star feiert am 9. Juni seinen 54. Geburtstag. Ab 25. Mai 2017 segelt Johnny Depp in seiner Paraderolle als Capt. Sparrow in seinem fünften Abenteuer "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" über die österreichischen Leinwände.

