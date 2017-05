Der 100. Schlumpf

Ein Missgeschick folgt dem anderen. Um weiteres Unglück abzuwenden, muss Papa Schlump den 'Tanz der 100 Schlümpfe' aufführen. Dazu muss er aber erst einmal 100 Schlümpfe zusammenbekommen.



Schlumpfonie in C

Papa Schlumpf will endlich seine neu komponierte Schlumpfonie in C aufführen. Die Schlümpfe bauen zunächst ihre Musikinstrumente zusamen und beginnen dann zu üben. Ausgerechnet der Schlumpf namens Melodie erweist sich dabei als der unmusikalischste Schlumpf von allen.