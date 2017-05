Die Abenteuer des jungen Marco Polo Beim Grillenrennen am Gelben Fluss

Marco und seine Freunde kommen am Gelben Fluss an. Um diesen überqueren zu dürfen, benötigen sie eine Grille als Fahrschein. In der Gegend findet nämlich gerade das Grillenfest statt und die Bewohner von Lanzhou sind verrückt nach den kleinen Hüpfern. Sogar ein Grillen-Wettbewerb wird veranstaltet, bei dem sich die Tiere im Singen und Weitsprung messen. Als es Luigi gelingt, eine besonders schöne Grille zu fangen, lässt er sich von der Begeisterung anstecken und meldet sein neues Haustier zum Wettbewerb an.