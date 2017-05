Dancing Stars Extra

Die Highlight-Sendung zum ORF-Tanzevent - jeweils am Tag nach der Live-Show!

Was geschieht im Ballroom, wenn die Live-Show vorbei ist? Wie nehmen die "Dancing Stars"-Promis und -Profis das Voting auf? Die ersten Interviews mit dem Paar, das die Show verlassen musste, sowie Showhighlights und exklusive Bilder aus den Proberäumen, die in der Live-Show nicht zu sehen waren: All das bietet "Dancing Stars Extra". Außerdem kommen auch die Juroren zu Wort und erzählen, wie sie den Ausgang des kombinierten Jury-Publikumsvotings sehen.