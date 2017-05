Yakari Hilf deinen Feinden

Bei einem Wettrennen stößt Yakari versehentlich mit einem Vielfraß zusammen und schubst ihn in einem Taubenkrautbusch. Irritiert will sich das Tier gegen seinen Angreifer zur Wehr setzen, da überkommt es eine heftigen Niesattacke und - ohne es zu wollen - fällt es in eine tiefe Felsspalte, aus der es sich unmöglich selbst befreien kann. Obwohl Yakari weiß, dass der Vielfraß immer noch sehr wütend auf ihn ist, beschließt er, ihm aus seiner misslichen Lage zu helfen.



