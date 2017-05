James Bond - Im Angesicht des Todes ("A View to a Kill") Roger Moore in den Fängen von Grace Jones

Golden-Globe-Nominierung für Duran Duran

Zum siebenten und letzten Mal schlüpfte Roger Moore in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten ihrer Majestät. Unter der Regie von John Glen lieferte der ehemalige Skrirennläufer Willy Bogner als Co-Kameramann einmal mehr sensationelle Ski-Stuntaufnahmen wie einst in "James Bond - For your eyes only".



Die angesagte Popgruppe der 80er "Duran Duran" zeichnet für das Titellied "A View to a Kill" verantwortlich und wurde mit einer Golden-Globe-Nominierung geehrt. Musikikone Grace Jones ("Pull Up To The Bumper", "Slave To The Rhythm") sorgt auch auf der Leinwand für Furore. Oscar- Preisträger Christopher Walken spielt einen seiner zahlreichen Finsterlinge. Bonds Kollegen Tibbett mimt Patrick "Mr. Steed" MacNee aus der Kultserie "Mit Schirm, Charme und Melone". Ebenfalls dabei ist Action-Superstar Dolph Lundgren. ("Rocky IV", "Universal Soldier", "Vernetzt - Johnny Mnemonic").