Tilda Apfelkern Molly in Schwierigkeiten

Molly wartet sehnlichst auf ein Paket, das mit der Post kommen soll. Als sie es endlich erhält, ist Molly ganz aufgeregt. Darin befindet sich eine neue Keksdose! Molly will unbedingt wissen, wie die Kekse wohl schmecken und klettert in die Dose hinein, als just in diesem Augenblick plötzlich der Deckel zuklappt. Ehe sich Molly versieht, sitzt sie in der Falle!