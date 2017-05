Guys With Kids Auszeit für Marny

Marny muss im Job täglich Bäume ausreißen. Dem nicht genug, wird sie auch daheim von ihren Lieben voll in Anspruch genommen. Um sich in all dem Stress eine Atempause zu verschaffen, greift Marny auf Nicks Rat hin zu einer kleinen Notlüge. Indes nehmen die Freunde auf Chris' Initiative an einer Quiznacht teil. Während sich der Rest der Clique einfach nur amüsieren will, werden Nick und Sheila von krankhaftem Ehrgeiz geplagt und bilden sich ein, unbedingt gewinnen zu müssen.