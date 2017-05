Die Simpsons Ein Käfig voller Smithers

Obwohl sich Smithers tagtäglich für seinen Boss aufopfert, wird ihm kein Dank zuteil. Smithers leidet sehr unter Mr. Burns Ignoranz. Zu spüren bekommen seinen Frust vor allem die Angestellten des Kraftwerks. Homer beschließt, eine Party zu schmeißen, um Smithers zu verkuppeln. Als das tatsächlich klappt, will Smithers seinen Job kündigen und mit seiner neuen Flamme durchbrennen. Indes soll in der Schule 'Casablanca' als Theaterstück aufgeführt werden. Milhouse träumt davon, an Lisas Seite spielen zu dürfen.