The Neighbors Larry Bird und der eiserne Thron

Abby hat Geburtstag. Ihre Mutter plant aus diesem Anlass ein bombastisches Fest. Schließlich ist jetzt, wo sie in die Vorstadt gezogen sind, endlich genug Platz vorhanden, um ausgiebig zu feiern. Außerdem will sich Debbie bei ihrer kleinen Tochter für Versäumnisse im letzten Jahr entschuldigen. Während Jackie ihrer Nachbarin bei den Geburtstagsvorbereitungen behilflich ist, begleitet ihr Mann derweil Marty in die Arbeit. Schon lange interessiert es Larry, wie ein normaler Erdenbürger seinen Arbeitstag verbringt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)