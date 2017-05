Noahs Insel Das gro├če Heulen

Alle Affen auf Noahs Insel sind von einer geheimnisvollen Jodel-Heulkrankheit befallen. Alle Affen? Mandrill Rick hat mit der Heulerei nichts am Hut, sondern widmet sich mit Feuereifer seinem neuen Hobby, den Schmetterlingen. Seit er entdeckt hat, dass er die Flattertiere mittels eines Blasholzes herbeilocken kann, sperrt er sie in seine Höhle und gibt sie zur Besichtigung frei. Natürlich nicht umsonst. Zum Preis von einer Kokosnuss können die Insulaner Ricks Schmetterling-Show besuchen. Die mißtrauische Bärin Ursula sieht bestätigt, was sie längst geahnt hat: Ein Mandrill, der keine Affenkrankheit kriegt und stattdessen Kapitalismus betreibt, ist ein Mensch und somit eine Gefahr für die anderen. Als Rick sich auf einer nahen Insel absetzen lässt, um neue Exemplare für seine Schmetterlingssammlung zu fangen, sorgt Ursula dafür, dass die Insel abtreibt. Was sie nicht ahnt: auch Noah war von Bord gegangen.