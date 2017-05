Der Babynator ("The Pacifier") Vin Diesel tauscht Waffe gegen Windeln

VIN DIESEL

Derzeit fetzt der Action-Star in dem achten Teil des Bollidenkrachers "Fast and Furious 8" über unsere Leinwände. Der bald 50-Jährige (geboren am 18.7.1967 in New York City) mit afro-italienischen Wurzeln heißt mit bürgerlichen Namen Mark Vincent und landete durch Zufall beim Theater. Als Siebenjähriger wurden er und seine Kumpel bei einem Einbruch in ein New Yorker Theater von der Direktorin auf frischer Tat ertappt. Sie gab jedem von ihnen ein Script und 20 Dollar unter der Bedingung, dass sie jeden Tag nach der Schule zum Proben kommen würden. Mit 17 arbeitete der bereits athletisch entwickelte Mark als Türsteher der damals angesagtesten New Yorker Discos wie "The Tunnel" und nannte sich fortan "Vin Diesel".



Vin Diesels Durchbruch kam mit der Rolle von 'Richard B. Riddick' in dem Sci-Fi-Film Pitch Black (2000) und dem Sequel "The Chronicles of Riddick" (2004). Zum Star wurde er endgültig mit dem Rennspektakel "The Fast and the Furious" (2001). Mit dessen Regisseur Rob Cohen tat er sich ein weiteres Mal für den Action-Reißer "XXX-Triple X" (2002) zusammen, den er auch mitproduzierte. Im Jahre 2005 war das 1,87m große Krafpaket in einer ungewöhnlichen Rolle als babysittender Navy-SEAL in der Komödie "Der Babynator" (Bild) zu sehen.



Ein Jahr später spielte er in Sidney Lumets Real-Life-Thriller "Der Mafiaprozess" ("Find Me guilty") einen Mafiaboss, der sich in seinem Prozess selbst verteidigte und damit das längste Mafia-Gerichtsverfahren in der Geschichte der USA mit sich zog.