Ratatouille ("Ratatouille") Oscargekröntes Spitzengericht aus dem Hause Pixar!

Die kulinarisch talentierte Landratte Remy träumt davon, einmal in die Fußstapfen des berühmten Meisterkochs Gusteau zu treten. Da verschlägt es Remy ausgerechnet in Gusteaus Fünf-Sterne-Restaurant in Paris. Mittels eines Tricks kreiert Remy gemeinsam mit dem Küchenjungen Linguini die tollsten Gourmetgerichte ...

Mit "Ratatouille" lieferte Brad Bird, Regisseur des Pixar-Erfolgs "Die Unglaublichen", erneut einen CGI-Hit für die berühmte Animationsschmiede von John Lasseter, die bereits mit den digitalen Abenteuern "Monster AG" und "Findet Nemo" in die Trickfilmgeschichte eingegangen ist. 2011 gewann das Pixar-Werk "Toy Story 3" den Oscar als Bester Animationsfilm und konnte zudem einen Oscar für den Besten Song entgegennehmen (Randy Newman: "We belong together").

In "Ratatouille" aus dem Jahr 2007 steht eine Ratte im Mittelpunkt der Geschichte. Aber natürlich keine gewöhnliche Ratte, sondern eine französische Gourmet-Ratte mit ausgeprägten Geschmacksnerven und beseelt von dem Herzenswunsch, in die Fußstapfen des großen Küchenchefs Auguste Gusteau zu treten. Durch Zufall wird Remy, so heißt der kleine Nager, ausgerechnet in den Goumettempel des kürzlich verstorbenen Meisters gespült. Remy macht Bekanntschaft mit dem tollpatschigen Küchenjungen Linguini, der von Remys Kochkünsten hin und weg ist.

Mithilfe eines genialen Tricks gelingt es Remy, versteckt unter Linguinis Küchenhaube, die allerfeinsten Gerichte zu zaubern. Küchenchef Skinner verfolgt die plötzlichen Kochtalente seines ungeschickten Lehrlings mit Argus-Augen, kann jedoch sein Geheimnis nicht entdecken. Remys leckere Küchenkreationen werden bald zum Gesprächsthema von 'tout' Paris und verhelfen Linguini zu neuem Respekt, besonders seitens der ehrgeizigen Chefköchin Colette. Für Hochspannung sorgt der Besuch des unerbittlichen Goumetkritikers Anton Ego, dessen vernichtende Kritik bei seinem letzten Besuch fast zum Niedergang des Restaurants geführt hätte...

Mit bewährten Zutaten zum Oscar-Erfolg Mit seinem beeindruckenden Erzähltalent, unzähligen visuellen Gags, und liebevoll dargestellten Figuren gelang John Lasseter und seinem Team zum achten Mal ein großartiges Animationsmärchen, was sich auch am Box Office niederschlug. Bei einem Budget von $150 Millionen Dollar nahm der Film allein in den USA über $206,4 Millionen Dollar ein, weltweit waren es über $623,7 Millionen Dollar. Für insgesamt fünf Oscars nominiert, wurde die bezaubernde Ratten-Mär schließlich als Bester Animationsfilm mit einem Oscar belohnt. In Frankreich erzielte der Film sogar den besten Start eines Animationsfilms aller Zeiten.

Inhalt Die französische Landratte Remy ist ein wahrer Feinspitz. Als ihn das Schicksal in die Metropole Paris spült, landet er im ehemaligen Feinschmeckerlokal seines großen, verstorbenen Idols Auguste Gusteau. Dort läuft Remy dem tollpatschigen Küchengehilfen Linguini über den Weg. Versteckt unter dessen Kochhaube, verhilft er diesem zu kulinarischen Meisterleistungen. Der strenge Küchenchef Skinner und der unerbittliche Restaurantkritiker Anton Ego machen den beiden jedoch das Leben schwer.

Stimmen Axel Malzacher (Remy)

Stefan Günther (Linguini)

Elisabeth von Koch (Colette)

Manuel Straube (Emile)

Gudo Hoegel (Skinner)

Donald Arthur (Auguste Gusteau)

Jürgen Thormann (Anton Ego)

Tim Mälzer (Horst)

Regie und Drehbuch: Brad Bird

Kamera: Robert Anderson, Sharon Calahan

Musik: Michael Giacchino

Mit dem Pionierwerk "Toy Story" aus dem Jahre 1995, das als erster vollständig am Computer entstandener Kinolangfilm in die Leinwandgeschichte einging, setzte John Lasseter (54, Bild unten links) und das Pixar-Studio neue Maßstäbe im Trickfilmgenre, die die traditionellen Zeichentrickfilme bald ablösen sollten. Mit weiteren Animationshighlights wie "Das Große Krabbeln"(1998), "Die Monster AG" (2001) und vor allem "Findet Nemo" (2003) gelang es Lasseter mit immer ausgefeilteren Computertechniken, verblüffendem Fotorealismus und rührenden Storys Groß und Klein zu begeistern. Sein oscargekrönter Kurzfilm "Luxo Jr." im Jahre 1986 war seine erste Arbeit für Pixar und bescherte dem Studio sein bekanntes Markenzeichen der hüpfenden Lampe.

"Monsters, Inc" (Originaltitel) ist ein weiterer Zeichentrickhit aus der 'Pixar'-Animationsschmiede, die mit "Toy Story" im Jahre 1995 ihren Durchbruch feierte. Mit "Das Große Krabbeln" (1998) und "Toy Story 2" (1999) setzte das Studio seine Erfolgswelle fort. Im Jahre 2001 präsentierte das Zeichentrickstudio (erneut in Zusammenarbeit mit Disney) "Die Monster AG", deren putzige Ungetüme dank bahnbrechender Technik noch geschmeidiger wirkten. Die 'Monster' waren für vier Oscars nominiert und erhielten schließlich den Oscar für Besten Song ("If I didn't have you"), komponiert und gesungen von Randy Newman.