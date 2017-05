Glee Ladies First

An der McKinley High kündigt sich eine Revolution an. Unter der Führung von Tina wollen die Mädchen beim diesjährigen Sadie Hawkins-Tanz Damenwahl durchsetzen. Inspiriert davon, überlässt Finn im Glee Club für eine Woche den Mädchen das Sagen: Jede singt für den Burschen, den sie zu der Veranstaltung einladen will. Sam glaubt, beweisen zu können, dass die Warblers bei den Sectionals betrogen haben. Indes muss sich Kurt an der NYADA mit einem lästigen Verehrer herumschlagen.