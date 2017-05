Glee Kalender Boys

Es ist eine echte Sensation: Weil die Wrablers betrogen haben, dürfen an ihrer Stelle die New Directions zu den Regionals fahren! Doch bis zu dem renommierten Wettbewerb gibt es für Finns Truppe noch viel zu tun. Drei Wochen, in denen nicht geprobt wurde, müssen aufgeholt werden. Zudem ist die Fahrt zu den Regionals noch nicht bezahlt. Um Geld aufzutreiben, schlägt Tina vor, einen Kalender mit Fotos der Glee Club-Burschen herauszugeben. Zum Glück hat Sam ein paar unschlagbare Tipps für den perfekten Auftritt.