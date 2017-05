CSI Miami Schöner Gigolo, toter Gigolo

In der Pool-Cabana eines Hotels wird die Leiche von Gigolo Derek Vaughn entdeckt. Da Dereks Körper schwere Kopfverletzungen aufweist, deutet zunächst alles darauf hin, dass er mit einem schweren Gegenstand erschlagen wurde. Nähere Untersuchungen des Tatorts ergeben jedoch, dass das Opfer vielmehr erstickt ist: Offensichtlich hatte jemand die Propangasleitung in der Pool-Cabana geöffnet und Derek so ins Jenseits befördert. Tatverdächtige gibt es jedenfalls zuhauf: Neben eifersüchtigen Ehemännern und Kundinnen stand Derek auch mit einem seiner Gigolo-Kollegen auf Kriegsfuß.