The Roommate ("The Roommate")

Packender Psychothriller mit 'Gossip Girl'-Star Leighton Meester. Minka Kelly sieht in ihrer Studienkollegin zunächst die beste Freundin, erlebt durch sie aber bald Angst und Schrecken. Atemberaubende Spannung bis zur letzten Minute!



Sara freut sich auf ihr Modedesign-Studium an der Universität von Los Angeles. Mit ihrer Zimmergenossin scheint sie Glück zu haben. Rebecca zeigt sich einfühlsam und verständnisvoll. Genau das, was Sara nach der Trennung von ihrem Freund Jason braucht. Die Warnungen von deren ehemaligen Freundin Tracy schlägt Sara daher in den Wind. Als Rebeccas dunkle Seite aufblitzt, ist es beinahe zu spät. Für Sara beginnt ein wahrer Albtraum.