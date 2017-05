Justified Hinter den Kulissen

Gangsterboss Robert Quarles will den Crowders die Kontrolle über die Unterwelt von Harlan abnehmen. Durch Bestechung versucht er an die Macht zu kommen. Doch Raylan geht darauf nicht ein. Erst bei Sheriff Napier hat Quarlas mehr Glück. Gegen einen Koffer voll Geld nimmt Sheriff Napier den Auftrag an, Boyd kaltzustellen. Außerdem bekommt Quarles Besuch von Sammy Tonin, dem verhassten Sohn seines Bosses.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)