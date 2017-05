Calimero 3D Der alte Kirschbaum

Calimero und seine Freunde können es kaum glauben: Der uralte Kirschbaum im Dorf soll gefällt werden, denn ausgerechnet an dieser Stelle will der Bürgermeister seine neue Statue platzieren. Das können die Freunde nicht zulassen. Der Baum hat ihnen immerhin stets als geheimes Versteck gedient. Pötzlich entdeckt Calimero ein Medaillion in dem alten Gewächs. Es gehörte einst seinem Großvater. Der Fund bringt das junge Küken auf eine Idee.