Scrubs - Die Anfänger Mein perfektes Date

J.D. hat eine Verabredung mit Dr. Kim Briggs. Er will nichts dem Zufall überlassen und plant gewissenhaft ein romantisches Date inklusive Ausritt am Strand. J.D. lernt an diesem Abend eine schmerzhafte Lektion. Inzwischen ist Carla genervt, weil jeder ihren Babybauch angreifen möchte. Wie sich zeigt, ist Carla nicht die einzige Schwangere. Weiterer Kindersegen kündigt sich an.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)