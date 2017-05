How I Met Your Mother Das Fenster

Seit Jahren ist Ted davon überzeugt, dass Maggie die perfekte Frau für ihn wäre. Doch bis dato wollte es nie so recht klappen: Jedes Mal, wenn Ted während Maggies kurzer Single-Phasen versucht hat, bei ihr zu landen, war sie bereits wieder von Neuem vergeben. Als Ted nun erfährt, dass Maggie sich von ihrem jetzigen Freund getrennt hat, wittert er abermals seine Chance. Indes entdeckt Marshall in seinen Sachen einen Brief, den er als Jugendlicher an sein 30-jähriges Ich geschrieben hat.