Scrubs - Die Anfänger Mein Spiegelbild

J.D. ist ziemlich geschockt, zu erfahren, dass er Vater wird. Er kennt Kim kaum und ist mit der Situation schlicht überfordert. Elliot fühlt sich inzwischen wie eine Außenseiterin. Jeder bekommt ein Baby, nur sie nicht. So lebt sie ihre Mutterinstinkte in der Arbeit aus. Dr. Cox erkennt, dass es an der Zeit ist, seine Wutanfälle in den Griff zu bekommen. Der Hausmeister plant bereits den nächsten Schlag gegen J.D., doch diesmal beginnt er zu grübeln, ob er wegen dieser Kindereien nicht sein Leben versäumt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)